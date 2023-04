Fachkräfte gesucht

Präsident Emmanuel Macron hatte vor gut einem Jahr eine Wende in der französischen Atompolitik verkündet und den Bau von bis zu 14 neuen Reaktoren in Aussicht gestellt. In Deutschland sind dagegen die letzten drei Kernkraftwerke – Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg – Mitte April endgültig vom Netz gegangen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampelkoalition im vergangenen Jahr jedoch, die Meiler über den Winter noch weiterlaufen zu lassen.