In der Erklärung, mit der Fiat Chrysler das Scheitern der Fusion bekanntgab, wurde der italienisch-amerikanische Konzern deutlich. Er schrieb: Für einen Zusammenschluss seien "die politischen Voraussetzungen in Frankreich derzeit nicht gegeben".

Diese Worte dürften sich vor allem gegen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire richten. Denn Renault hatte auf dessen Besuch in Japan gehofft, um mit Nissan erneut über das Angebot zu sprechen. Eine Entscheidung über förmliche Fusionsgespräche sollte deshalb erneut verschoben werden.

Doch Le Maire fühlt sich von den von Fiat Chrysler erhobenen Vorwürfen offenbar nicht angesprochen. "Bei drei von vier Bedingungen konnten wir uns einigen. Was noch erreicht werden musste, war die ausdrückliche Unterstützung von Nissan", wird der Minister der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in einer Stellungnahme zitiert.

Mit Nissan und Mitsubishi ist der französische Hersteller seit Langem in einer Allianz verbunden. Gemeinsam verkauften sie 2018 10,76 Millionen Fahrzeuge. Mit Fiat Chrysler wären die Hersteller auf mehr als 15 Millionen verkaufte Fahrzeuge pro Jahr gekommen - und hätten damit Volkswagen (10,83 Millionen) überholt.

"Take it or leave it"?

Aus französischen Regierungskreisen hieß es, es habe keinen guten Grund gegeben, das Angebot so überstürzt zurückzuziehen. Bereits seit Beginn der Gespräche habe Fiat Chrysler massiven zeitlichen Druck ausgeübt und versucht, die Verhandlungen nach dem Ansatz "take it or leave it" zu führen. Die französische Seite habe klargemacht, dass sie sich nicht derart unter Druck setzen lasse.

Minister Le Maire hatte zuvor Renault nach eigenen Worten zudem "sehr deutlich gesagt", dass er auf Garantien "für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Industrieanlagen in Frankreich" bestehe. Frankreich, das mit 15 Prozent an Renault beteiligt ist, wollte zudem im neuen Vorstand vertreten sein.

Fiat Chrysler hatte sein Angebot in der Nacht zum Donnerstag "mit sofortiger Wirkung" zurückgezogen, nachdem zuvor Renault auf Wunsch des französischen Staates gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen. Der französische Finanzminister Gerald Darmanin sagte dem Radiosender FranceInfo, er hoffe, dass die Tür für eine Fusion nicht für immer zu sei. Er sagte; "Gespräche könnten in Zukunft fortgesetzt werden."

Der geplatzte Zusammenschluss mit FCA ist derzeit nicht die einzige schlechte Nachricht für Renault. Le Maire erklärte, in der Affäre um Ex-Spitzenmanager Carlos Ghosn werde Anzeige erstattet. Wenn der Staat Aktionär eines Unternehmens sei, müsse er sicherstellen, dass dessen Führung gut funktioniere. Die Justiz müsse dann in der Sache entscheiden.

Renault hatte bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zweifelhafte Ausgaben von zusammen rund elf Millionen Euro entdeckt. Wie der Renault-Verwaltungsrat mitteilte, geht es dabei unter anderem um Kosten für Flugreisen des früheren Konzernchefs Ghosn. Auch in den Niederlanden sollten rechtliche Schritte gegen Ghosn abgewogen werden.