Winterzeit ist Schneezeit - zumindest in den Bergen. Um trotz zugeschneiter Straßen Pakete in abgelegene Bergdörfer zu liefern, liefern jetzt in zwei französischen Bergregionen Drohnen statt Autos die Pakete aus.

Statt einer halben Stunde brauche eine Drohne nur acht Minuten, um ein Paket in das 80-Seelen-Dorf Mont-Saint-Martin in der Bergregion Isère zu bringen, teilte DPD France in einer Pressemitteilung mit. Damit will das Unternehmen vor allem Kosten und CO2 einsparen - die Drohnen seien mit Solarzellen ausgestattet und damit "energieautonom", teilte das Unternehmen mit.

Die Drohne mit einer Reichweite von 15 Kilometern startet dabei direkt vom Paketauto, das mit einem mobilen Terminal ausgestattet ist. Der Fahrer klickt das Paket von unten an die Drohne und startet den Take-Off vom Terminal aus. Das mit GPS ausgestattete Gerät fliegt sofort los - über Wälder und hoch an Felswänden bis in das Dorf. Dort lässt es das Paket in eine Art Paketschacht fallen in der Nähe des Rathauses. Per SMS empfängt ein Rathausmitarbeiter eine Empfangsbestätigung, nimmt das Paket an und bringt es persönlich zum Empfänger.

"Die Drohnen-Auslieferung von Paketen ist eine gute Alternative für dünn besiedelte Gebiete", sagt Peter Rey von DPD Deutschland. "Aber die Drohne kann ein Paket pro Flug ausliefern - für unsere tägliche Menge von etwa einer Million Pakete täglich wird das keine Lösung sein."

Interessant sei dieser Testlauf aber auch, um Erfahrungen für neue Geschäftsfelder wie den "Same-Day-Versand" zu sammeln: Jetzt bestellen, gleich liefern. In Deutschland seien Drohnen als Paketzusteller momentan nicht geplant, in den Alpen aber durchaus denkbar.

Continental Der Cube von Continental will das Kurierfahrzeug der Zukunft sein - mit Paketrobotern, die auf den letzten Metern die Zustellung übernehmen.

Auch andere Paketzusteller experimentieren mit automatisierten Lieferdiensten: Hermes hat bereits mehrere Monate langPaket-Roboter getestet. Amazon verfolgt seit Langem das Projekt "Prime Air", mit dem eine Lieferung bereits 30 Minuten später bei US-Kunden per Drohne eintreffen soll. Der Konzern forderte dafür auf einer Nasa-Konferenz sogar eine Aufteilung des Luftraums, um Auslieferungen per unbemanntem Fluggerät zu ermöglichen. Und der Cube von Continental will das Kurierfahrzeug der Zukunft sein - mit Paketrobotern, die auf den letzten Metern die Zustellung übernehmen.