Die Gründerszene in Deutschland ist männlich geprägt. Seit Ausbruch der Coronapandemie gibt es laut einer Studie des Ifo-Institus im Verhältnis noch weniger Frauen als Männer, die Unternehmen gründen. Das betreffe vor allem den ländlichen Raum. Während Frauen bereits vor der Pandemie weniger als 20 Prozent aller neuen Firmen in Deutschland anstießen, lag ihr Anteil an den im Handelsregister erfassten Gründungen im Jahr 2021 nur noch bei 16 Prozent.