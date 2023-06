Im Schnitt werden demnach in jedem Jahr insgesamt etwa 100 Topposten in den 160 Firmen neu besetzt. Die Entwicklung hänge auch damit zusammen, dass börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen bei Neubesetzbesetzungen in dem Gremium inzwischen darauf achten müssen, dass mindestens eine Frau in der Führungsetage sitzt. Dieses Mindestbeteiligungsgebot gilt für Neubestellungen ab dem 1. August 2022.