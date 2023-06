Der Verleger und Geschäftsführer der »Washington Post«, Fred Ryan, verlässt die US-Zeitung nach neun Jahren in der Chefetage. Der Eigentümer der Zeitung, Amazon-Gründer Jeff Bezos, gab Ryans Weggang am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter bekannt. Er wird noch zwei Monate als Verleger und CEO tätig sein. Anschließend wird er das Center on Public Civility der Ronald Reagan Präsidentenstiftung leiten, so die »Washington Post«.