Fresenius hält zwar nur 32 Prozent an der Tochter, muss sie aber wegen der Machtverhältnisse in der Konzernstruktur voll konsolidieren, weil sie bei FMC de facto allein das Sagen hat. Das bedeutet, dass die Resultate von FMC voll in die Bilanzen von Fresenius einfließen.

Die Dialysetochter hatte sich zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt. Vor allem der Mangel an Pflegekräften in den USA bremste die Erholung nach der Coronapandemie. FMC musste im vergangenen Jahr mehrfach seine Gewinnziele senken und zog damit auch Fresenius in Mitleidenschaft.