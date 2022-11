In der Arena finden Spiele des Bastketballteams Miami Heat in der Profiliga NBA statt.

FTX hatte am 11. November Konkurs angemeldet. Der Bezirk Miami und das Basketballteam leiteten daraufhin umgehend Schritte ein, um die Beziehungen zu FTX zu beenden.

Das Gebäude in Miami trug seit Juni 2021 den Namen FTX Arena. Ein Sponsoringvertrag zwischen FTX und dem Bezirk mit einer Laufzeit von 19 Jahren und einem Volumen von 135 Millionen Dollar war gerade erst angelaufen.

Die nächste fällige Zahlung von FTX an den Bezirk in Höhe von 5,5 Millionen Dollar wäre am 1. Januar fällig. Das Basketballteam Miami Heat sollte im Rahmen der Vereinbarung jährlich 2 Millionen Dollar erhalten.