Handel könnte ausgesetzt werden

Die Kryptoplattform war am Sonntag in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven zu einer Kundenflucht und Mittelabzügen im Milliardenvolumen geführt hatten. Eigentlich sind das internationale und das US-Geschäft von FTX getrennt. Mittlerweile werden aber auch FTX-Nutzer in den USA immer nervöser.