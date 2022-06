Dax und EuroStoxx50 fielen am Donnerstag um jeweils knapp zwei Prozent auf 12.783,77 beziehungsweise 3451,54 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gab ein knappes Prozent nach. Damit summierte sich das Minus des deutschen Leitindex seit Monatsbeginn auf gut elf Prozent. Niemals zuvor hat er in einem Juni so stark verloren. Sein pan-europäisches Pendant verbuchte mit einem Minus von neun Prozent den größten Juni-Verlust seit 14 Jahren. Gleiches galt für den US-Standardwerteindex, der binnen Monatsfrist fast sieben Prozent verlor.