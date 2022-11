Deutsche Unternehmen wollen nach Informationen des Wirtschaftsverbands DIHK verstärkt in den USA investieren – auch wegen hoher Subventionen und protektionistischer Maßnahmen der US-Regierung. »Laut einer unveröffentlichten Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen der Außenhandelskammern wollen 39 Prozent der Unternehmen in den USA in den kommenden Monaten höhere Investitionen tätigen, lediglich 17 Prozent verringern«, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er verwies auf den noch unveröffentlichten AHK World Business Outlook für den Herbst 2022. Allerdings würden die erhöhten Investitionen in den Vereinigten Staaten »zum Teil auch in diskriminierender Art und Weise« begünstigt, kritisierte Treier.