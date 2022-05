Fynn Kliemann (im März in Berlin): Sind Masken seines Labels doch nicht in Europa produziert worden?

Im Sortiment von About You sind sie am Freitagnachmittag nicht mehr zu finden: Die Stoffmasken des Textilunternehmens Global Tactics, an dem der YouTuber Fynn Kliemann beteiligt ist. Laut einem Bericht der »Wirtschaftswoche« hat der Online-Modehändler den Verkauf der Mund-Nase-Bedeckungen gestoppt. Man prüfe den Fall intern, um sich ein genaues Bild über den Sachverhalt zu schaffen und habe in einem ersten Schritt die Masken offline genommen, zitiert das Magazin eine Sprecherin von About You.

Hintergrund sind Recherchen des »ZDF Magazin Royale«, wonach Kliemann möglicherweise gelogen hat, was Produktionsort und -bedingungen der Masken betrifft. Demnach ließ Global Tactics womöglich die Masken zu sehr niedrigen Kosten in Bangladesch und Vietnam produzieren. Kiemann selbst hatte im April 2020 – zu Beginn der Coronapandemie, als Stoffmasken Mangelware waren – im Netz für seine »fair produzierten, wiederverwendbaren Mundbedeckungen aus Europa« geworben.

In seiner Sendung zitierte Jan Böhmermann nun aus mehreren angeblichen Textnachrichten des YouTubers und Unternehmers. Diese legen nahe, dass Kliemann möglicherweise selbst Bangladesch als Produktionsstandort favorisierte und diese Herkunft bewusst verschleierte. Zudem soll Kliemann mit seinem Geschäftspartner dafür gesorgt haben, dass hunderttausend fehlerhafte Masken an Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland gespendet wurden.

Zu beziehen waren die Masken in Kliemanns eigenem Onlineshop »Oderso« – und beim Modehändler About You. Dieser soll jedoch laut den ZDF-Recherchen nicht gewusst haben, wo die Masken tatsächlich hergestellt wurden. Kliemann selbst hat sich gegenüber dem SPIEGEL nicht zur Darstellung des ZDF-Magazins geäußert, kündigte aber ein eigenes Statement zu den Vorwürfen an. In einem bereits einige Tage vor der Ausstrahlung der Böhmermann-Sendung auf Instagram veröffentlichtem Video hatte Kliemann auf Nachfragen zur Maskenproduktion von Global Tactics von Produzenten in Portugal gesprochen.