Nach Betrugsvorwürfen Fynn Kliemann distanziert sich von Textilfirma

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Kliemann hat einen Online-Modeshop (»Oderso«), über den er in Europa produzierte Kleidung anbietet. Global Tactics ist eine Textilfirma aus Nordrhein-Westfalen, zu der er Geschäftsbeziehungen pflegte.

Im Kern des ZDF-Beitrags wurde die Frage aufgeworfen, ob das Produktionsland bei bestimmten Geschäften von Global Tactics mit einem Großhändler im Jahr 2020 bewusst verschwiegen wurde – Masken kamen aus Asien statt aus Europa. Bei den Vorwürfen geht es zudem um fehlerhafte Masken, die an Geflüchtete gespendet worden waren.

Kliemann hatte sich nach eigenen Angaben vor allem mit seiner Bekanntheit, seinem Namen und unentgeltlich dafür eingesetzt, in der Pandemie schnell Masken hierzulande auf Großhandelsebene zu organisieren. In seinem Instagram-Video mit dem Titel »Es tut mir leid. Ich geh jetzt aufräumen« erläuterte auch, dass er in seinem eigenen Shop mit Maskenverkauf Geld verdient habe – zuvor hatte er nur von Selbstkosten gesprochen.

Kliemann schrieb auf der Shop-Website: »Das war ein großer kommunikativer Fehler. Nie böswillig oder in einer betrügerischen Absicht, aber dennoch war es ein Fehler.« Den erzielten Gewinn von mehr als 280.000 Euro werde er spenden. Es ist nicht das erste Mal, dass Kliemann einräumen muss, anders als zuvor angegeben mit Geschäften Geld verdient zu haben.