Der Gründer des Textilunternehmens Global Tactics verlässt die Firmengruppe. Er habe »mit sofortiger Wirkung« um die Auflösung seines Beschäftigungsverhältnisses gebeten, verkündete Tom Illbruck auf der eigens eingerichteten Webseite zstn.de , »zur Stellungnahme von Tom Illbruck«. Das Unternehmen hatte 2021 die Coronamasken hergestellt, die der Influencer Fynn Kliemann als »fair« und »in Europa hergestellt« bewarb – obwohl sie teilweise in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden waren.

Illbruck bestreitet die Vorwürfe, die auf Betrug hindeuten. Gelten lässt er lediglich Fehler in der Kommunikation: Indem er verschwieg, dass für Großkunden gedachte Masken aus Asien statt aus der eigenen Produktion in Portugal und Serbien stammten, habe er »erst die im Raum stehenden Vorwürfe verursacht«. In der Sache seien diese aber falsch.