Möglicher Wechsel zum VDA Gabriel eckt an

Sigmar Gabriel (SPD) hat laut Medienberichten gute Chancen darauf, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zu werden. Der frühere Bundeswirtschaftsminister, Parteichef und Vizekanzler würde damit Cheflobbyist der deutschen Autoindustrie. Aktuell sitzt Gabriel als Abgeordneter im Bundestag, will sein Mandat aber zum 1. November abgeben.

In der SPD hat die Nachricht für Aufsehen gesorgt. Zuspruch kommt von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Er ist jemand, der als Wirtschaftsminister, als Umweltminister profiliert ist in so einem Bereich." Gabriel habe die Voraussetzungen, um den Wandel der Autobranche voranzubringen.

Kritik von Kandidat für SPD-Parteivorsitz

Klingbeils Parteikollege Norbert Walter-Borjans äußerte sich hingegen kritisch. Ein Wechsel Gabriels zum VDA würde viele stören, da sei er sich sicher. Bei der SPD werde es zu "Konfrontationen" kommen. "Jeder, der einmal eine herausgehobene Funktion hatte, muss auch für die Zeit danach abwägen, inwiefern er der Familie, aus der er stammt, einen Gefallen tut oder nicht", sagte Walter-Borjans der "Bild"-Zeitung.

Der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen steht gerade besonders in der Öffentlichkeit, weil er gemeinsam mit Saskia Esken in die Stichwahl um den Parteivorsitz der SPD geht.

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte in der Bundespressekonferenz Gabriels Nähe zu VW. Als Regierungschef von Niedersachsen saß Gabriel von 2000 bis 2003 im Aufsichtsrat von Volkswagen. Danach arbeitete Gabriel für ein Beratungsunternehmen, das auch von Volkswagen einen Auftrag mit einem Volumen von mehr als 100.000 Euro erhielt - laut Gabriel lief dabei aber formal alles korrekt ab."Sigmar Gabriel hat für VW als bezahlter Lobbyist gearbeitet in der Zeit, als er als Ministerpräsident abgewählt worden war", sagte Lindner.

Der FDP-Mann äußerte auch Bedenken, ob Gabriel "die Interessen der kleineren Mitspieler am Markt", etwa die der mittelständischen Zuliefererbetriebe, berücksichtige.