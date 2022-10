Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag in Essen mit. Auf den Handelsriesen kommen damit weitere Filialschließungen zu. Galeria-Chef Miguel Müllenbach sagte der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, das Filialnetz müsse im Zuge des Schutzschirmverfahrens »um mindestens ein Drittel reduziert werden«. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. Der Konzern betreibt mit 17.000 Mitarbeitern im Moment noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten. Das manager magazin hatte vorab über den Schritt berichtet .