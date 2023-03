Der Eigner des Konzerns, der österreichische Milliardär René Benko, hatte einst die Neuerfindung des Prinzips Warenhaus angekündigt. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um die malade Kaufhauskette zu stützen. Die fast 700 Millionen Euro Steuergeld flossen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in mehreren Tranchen in das Unternehmen, mal als Kredit, mal als stille Einlage.