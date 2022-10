Unternehmen geht das Eigenkapital aus

Die roten Zahlen wirkten sich auch auf die Vermögenslage aus: »Aufgrund des Jahresfehlbetrages wegen der weiteren behördlich angeordneten Lockdown-Phase von Mitte Dezember 2020 bis März 2021 ist das Eigenkapital vollständig durch Verluste aufgebraucht worden«, heißt es in dem Geschäftsbericht weiter, der im Februar erstellt und nun veröffentlicht wurde.

Galeria-Chef Miguel Müllenbach zeichnete Anfang Oktober in einem Schreiben an die Mitarbeiter ein dramatisches Bild. »Wir werden unseren Weg nur erfolgreich fortsetzen können, wenn es uns gelingt, die Finanzierung von Galeria neu zu strukturieren und dem Unternehmen neues, frisches Kapital zuzuführen«, heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben.