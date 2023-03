Zuerst wird der neue Chef die Schließung von 47 Warenhäusern und den Abbau Tausender Arbeitsplätze bewerkstelligen müssen – nicht nur in den Schließungsfilialen, sondern auch in den weiterzuführenden Geschäften und in der Zentrale. Zudem gilt es, Galeria im Eiltempo für die Kunden wieder attraktiv zu machen. Dafür will der bislang sehr zentralistisch geführte Handelsriese künftig den Verantwortlichen vor Ort mehr Mitspracherecht geben. In den kommenden drei Jahren sollen außerdem alle verbliebenen Filialen modernisiert werden.