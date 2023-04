Insolvente Kaufhauskette Ver.di ruft zu weiteren Warnstreiks in Galeria-Filialen auf

Aus Protest hat Ver.di in zahlreichen Filialen an diesem Mittwoch zum Ausstand aufgerufen. Betroffen seien rund 30 Warenhäuser in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, teilte die Gewerkschaft mit. Bereits am Karsamstag hatten nach Gewerkschaftsangaben knapp Tausend Galeria-Beschäftigte in Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen die Arbeit niedergelegt. Ein Unternehmenssprecher berichtete von Arbeitsniederlegungen in 22 Filialen, er sagte aber auch: »Alle Warenhäuser sind offen, und so wird es auch bleiben.«