Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt SportScheck von der Hamburger Otto Group. Beide Parteien hätten einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Mit der Übernahme der 17 Filialen und des Online-Shops baue Karstadt Kaufhof seine Position im Sport-Segment aus, teilte Konzernchef Stephan Fanderl mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

"Wir sind führend im Wachstumsgeschäft Sport und werden unsere ohnehin starke Präsenz mit den Erwerb von SportScheck in den deutschen Innenstädten jetzt noch einmal deutlich ausbauen", wird Fanderl in der Mitteilung zitiert. Die Kundenbasis werde durch den Zukauf, über den zuvor das "Handelsblatt" berichtet hatte, erheblich erweitert und das Angebot ausgebaut.

"Beste Chance auf nachhaltige Perspektive"

SportScheck kämpft seit Jahren mit Verlusten. Der Mutterkonzern Otto hatte das Unternehmen deshalb zum Verkauf gestellt. Die Übernahme gebe SportScheck "die beste Chance auf eine nachhaltige Perspektive", teilte Otto mit. Welche Konsequenzen der Verkauf für Beschäftigte des Unternehmens hat, ist unklar.

Durch die Übernahme entsteht einer der größten Player im Sportartikelhandel in Deutschland. Bislang habe es SportScheck an der nötigen Schlagkraft und Größe gefehlt, um sich im harten Wettbewerb gegen Online-Händler und Discountanbieter durchzusetzen, schreibt Otto zu den Gründen für die Trennung.

Auch in anderen Bereichen ist Galeria Karstadt und Kaufhof, die 2018 zu einem Unternehmen fusionierten, auf Expansionskurs. Nach der Pleite des deutschen Reiseveranstalters Thomas Cook kündigte der Warenhauskonzern an, große Teile des Veranstaltergeschäfts zu übernehmen. Betroffen sind insgesamt 106 Reisebüros und die deutsche Onlineplattform.

Im Sportbereich verfügt Galeria Karstadt Kaufhof auch vor der Übernahme in den Innenstädten mit speziellen Abteilungen in den Warenhäusern und den Karstadt Sports-Filialen über ein starkes Standbein. Erst kürzlich eröffnete das Unternehmen neue Sporthäuser in Bonn, Frankfurt, Heidelberg, Wiesbaden und Lübeck.

Der SportScheck-Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien und der Kartellbehörden.