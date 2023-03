Nun ist Gamestop überraschend in die Gewinnzone zurückgekehrt – und sofort geht es wieder aufwärts mit der Aktie: Am Dienstag gab das Unternehmen – nach einem Verlust von 147,50 Millionen Dollar im Jahr zuvor – überraschend einen Gewinn von 48,2 Millionen Dollar bekannt. Nach Reuters-Angaben hatten Analysten ein Minus in etwa dieser Höhe erwartet.