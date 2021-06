Einigung auf Agrarreform So will die EU den 387-Milliarden-Euro-Schatz verteilen

In der europäischen Agrarpolitik werden gigantische Summen an Bauern gezahlt. Nach langen Verhandlungen hat sich die EU nun darauf geeinigt, wie das Geld in Zukunft ausgegeben werden soll. Der Kompromiss im Überblick.