SPIEGEL: Wie wäre es mit einem warmen Pullover oder einem heißen Tee?

Panter: Dass man im Winter nicht im T-Shirt ins Büro kommt, versteht sich von selbst. Aber ich glaube nicht, dass wir im Büro Handschuhe tragen sollten.

SPIEGEL: Bei 19 Grad wird niemand Handschuhe tragen müssen.

Panter: Energiesparen ist wichtig, das ist keine Frage. Aber wir müssen auch sehen, was für Leistungen wir von den Menschen erwarten. Es müssen pragmatische Lösungen gefunden werden. So wurden irgendwelche Gradzahlen in den Raum geworfen.

SPIEGEL: Warum warnen Sie erst jetzt davor? Die Maßnahmen wurden bereits im August angekündigt.