Gasversorger in der Krise KfW-Kreditlinie für Uniper soll massiv aufgestockt werden

Man gehe außerdem von einer Preisweitergabe gemäß dem Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung aus, »um die täglich auflaufenden Verluste aus Ersatzbeschaffung zu stoppen«, heißt es in dem Papier. So könnten die gestiegenen Preise an Verbraucher weitergegeben werden.

Deutschlands größter Gasimporteur

Uniper war bis vor Kurzem einer der größten Kunden des russischen Energiekonzerns Gazprom und der größte Gasimporteur in Deutschland. Ein Geschäftszweig des Konzerns bestand darin, Gas aus Russland an mehr als 100 Stadtwerke und Industriebetriebe in Deutschland weiterzuverkaufen.