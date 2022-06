Nun wehrt sich der Energiekonzern Siemens Energy gegen die Darstellung, Gaslieferungen nach Deutschland müssten gedrosselt werden, weil das Unternehmen Turbinen nicht rechtzeitig warte. »Es ist sehr bequem, ein Unternehmen mit reinzuziehen, das in Russland bekannt ist«, sagte Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Siemens Energy, der »Süddeutschen Zeitung«. »Selbst wenn es so wäre, würde das niemals rechtfertigen, den Gasfluss so stark zu drosseln.«