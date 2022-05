Es gebe nun ein Prozedere, um die Zahlungen abzuwickeln, sagte Mastiaux der Zeitung. Ein Test sei positiv verlaufen. »Das Geschäft ist natürlich deutlich komplizierter geworden, weil wir Zahlungen nun über ein Konstrukt von Konten abwickeln müssen, seit Russland eine Bezahlung in Rubel verlangt«, sagte Mastiaux. Man zahle sanktionskonform weiter in Euro. Die Konvertierung in Rubel bei der Gazprombank soll »nachträglich« stattfinden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte angeordnet, dass die Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel erfolgen soll. Die Europäische Union sieht darin eine nachträgliche Veränderung geltender Verträge und lehnt dies ab. Unternehmen, die den russischen Forderungen nachkommen, riskieren, wegen Verstößen gegen EU-Sanktionen belangt zu werden.

Jüngst erklärte der italienische Energiekonzern Eni in dieser Lage, das Unternehmen werde »in den kommenden Tagen« bei der Gazprombank ein Konto in Euro eröffnen – und eines in Rubel. So könne Eni in Euro zahlen, die russische Bank nehme dann die Umrechnung in Rubel vor.