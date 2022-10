Die deutschen Energieunternehmen haben Kritik am Start der Gaspreisbremse im März zurückgewiesen. Den Start auf den 1. Januar 2023 vorzuziehen, scheitere »nicht am fehlenden Willen der Energiewirtschaft«, sagte die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Marie-Luise Wolff. Ein früherer Start sei angesichts der notwendigen »technisch-administrativen Umsetzung in so kurzer Frist« unmöglich.