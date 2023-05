Dem Branchenverband Ines sind 23 Pilotprojekte bekannt, meist in einem frühen Projektstadium ohne finale Investitionsentscheidung. »In Deutschland ist bislang kein einziger kommerzieller Wasserstoffspeicher im Betrieb«, beklagt Bleschke.

Eines der am weitesten fortgeschrittenen Pilotprojekte entsteht im brandenburgischen Rüdersdorf bei Berlin unter dem Namen HyCAVmobil. Betreiber ist der Energiekonzern EWE. Auf einem Gelände, auf dem EWE bereits zwei Erdgasspeicher hat, wurde bis Anfang März drei Monate lang in einem unterirdischen Salzstock in tausend Meter Tiefe ein etwa hausgroßer Hohlraum ausgespült, rund 500 Kubikmeter groß. Mittlerweile wird übertage Technik installiert. Ab dem Spätsommer will EWE den ersten Wasserstoff einfüllen und den Testbetrieb starten.