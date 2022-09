Bei Verstaatlichung von Importeuren Wackelt jetzt die ganze Gasumlage?

Sie sollte Versorger vor der Pleite bewahren – doch noch bevor die Gasumlage in Kraft tritt, müssen Unternehmen mit Milliarden vom Staat gerettet werden. In der Regierung mehren sich nun die Zweifel am Projekt von Minister Habeck.