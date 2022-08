Durch diese zusätzliche Hürde will Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der umstrittenen Gasumlage nachbessern. Der Grünenpolitiker hatte das Instrument zuvor gegen Kritik verteidigt – und mehrere Kriterien genannt, mit denen Trittbrettfahrerei ausgeschlossen werden soll. So sollen Unternehmen, die davon profitieren wollen,

einen relevanten Anteil an der Versorgungssicherheit Deutschlands haben,

nicht aus anderen Geschäftsfeldern wie etwa dem Betrieb von Kohlekraftwerken hohe Gewinne erzielen,

außerdem dürften sie keine Boni und Dividenden ausschütten.

Die Bundesregierung will nun in zwei Wochen eine neue Verordnung beschließen. Die Änderung der Gaspreisanpassungsverordnung solle am 14. September im Kabinett beschlossen werden, kündigte Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen in einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie an.