Bislang kaum Firmen auf staatliche Hilfe angewiesen

In dem »Handelsblatt«-Bericht hieß es, die wenigsten Unternehmen, die von dem Gasumlagesystem profitieren sollen, seien auf staatliche Hilfe angewiesen. Für Uniper hatte die Bundesregierung ein Rettungspaket in Höhe von 15 Milliarden Euro geschnürt, um das Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Sefe wird von der Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft verwaltet. Die anderen genannten Unternehmen stünden hingegen »ziemlich gut da«, schrieb die Zeitung.