Strom ist Macron wichtiger

»Ich denke, dass unsere Priorität eher darin besteht, Netzwerke für Strom in Europa zu haben«, sagte Macron am Rande eines Treffens mit über 40 anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Prag. Er sei grundsätzlich offen für Projekte zum Netzausbau, sagte der französsiche Präsident. »Aber was braucht Europa in den kommenden Jahren? Die Produktion von mehr Strom auf eigenem Boden und eine Strategie für erneuerbare Energie und Atomkraft.«