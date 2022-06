Gaspreis steigt

Bereits durch die bisherigen Einschränkungen hatten sich die Energiepreise erhöht, weil insgesamt weniger Gas von Russland nach Europa fließt. Während Gazprom die Belieferung mehrerer europäischer Kunden, darunter Polen und die Niederlande, bereits komplett unterbrach, liefert Russland bislang aber noch an Deutschland. Die fertige Gaspipeline Nord Stream 2 indes ist bisher nicht in Betrieb genommen worden.

Nach der Ankündigung der weiteren Drosselung legte der Gas-Großhandelspreis kräftig zu. Am niederländischen Handelsplatz TTF kostete im Juli zu lieferndes Erdgas am Mittwochnachmittag pro Megawattstunde 108,6 Euro nach 97 Euro am Vortag. Am Montag hatte der Preis noch 83,4 Euro betragen, am Mittwoch vor einer Woche 79,4 Euro.