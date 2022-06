Euro in Rubel

Miller bezeichnete die zuletzt stark gestiegenen Preise als Chance für Russland. Das »Weltfinanzsystem« habe die Kontrolle über die Warenströme verloren und sei zum Generator eines mächtigen Inflationsimpulses geworden, sagte er. »Die Kontur der neuen Wirtschaftsstruktur wird von der Russischen Föderation bestimmt werden.«

Gazprom hatte bereits seine Lieferungen an Polen, Bulgarien, Finnland und die Niederlande gestoppt, weil diese sich gemäß den EU-Sanktionsbeschlüssen weigern, für Gas in Rubel zu zahlen. Deutschland zahlt nach eigenen Angaben ebenfalls in Euro, die Zahlungen werden jedoch de facto von der Gazprom-Bank in Rubel-Zahlungen umgewandelt.