Das Bild, das der russische Gazprom-Konzern am Freitagabend verschickt, ist etwas rätselhaft, verheißt aber in jedem Falle nichts Gutes. Darauf zu sehen ist eine technische Installation, Kabel – und um einige herum verteilt sich eine schmierige Flüssigkeit. Es handele sich dabei um ein kleines Ölleck, schreibt der Konzern in einer begleitenden Pressemitteilung, gefunden habe man es bei einer Kontrolle der Gasverdichtungsanlage in Portowaja nahe Sankt Petersburg. Das Fazit: Ein sicherer Betrieb der Anlage sei so nicht möglich. »Der Gastransport zur Nord-Stream-Pipeline wurde bis zur Behebung der Mängel vollständig eingestellt«, so Gazprom.