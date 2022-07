Dabei geben die Letten an, aktuell gar kein Kunde von Gazprom zu sein. Der lettische Versorger Latvijas Gaze ist quasi Monopolist auf dem lettischen Gasmarkt. Latvijas Gaze hatte am Freitag erklärt, er beziehe zwar Gas aus Russland, aber nicht von Gazprom. »Wir beziehen es von einem anderen Anbieter«, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Der Name des Anbieters sei ein Geschäftsgeheimnis.