Neuer Chef: ein Musiker und Pkw-Unternehmer?

Laut russischem Handelsregister wurde am 31. März 2022 ein neuer Geschäftsführer der Firma Palmary bestellt. Sein Name lautet Dmitrij Z.. Vieles deutet darauf hin, dass Z. als Strohmann fungiert. So wird er zwar im russischen Unternehmerregister geführt, hat dort aber eine für den Energiesektor eher ungewöhnliche Vita. So betrieb Z. in der Vergangenheit eine Firma, deren Geschäftszweck mit »Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten in Fachgeschäften« angegeben wird. Wieder eine andere widmete sich dem »Großhandel mit Pkw«. Ebenfalls aufgeführt wird ein Betrieb zur Autoreparatur.



Hinterlegt ist im russischen Handelsregister auch eine persönliche E-Mail-Adresse, ein Account bei Google. Das Profilbild zeigt einen Mann bei einem Auftritt als DJ. Ähnliche Aufnahmen finden sich auf einem Facebook-Account, der auf den gleichen Namen registriert ist. Dort sieht man Z. im Blitzlichtgewitter von Diskotheken auflegen oder die Jazznummer »Georgia on my mind« auf dem Klavier spielen. Anfragen des SPIEGEL per Mail, Telefon und in sozialen Medien ließ Z. bislang unbeantwortet.