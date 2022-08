Wie Miller demnach sagte, will Gazprom in Kürze damit beginnen, sein Pipelinenetz auf dem europäischen Territorium mit dem Osten des Landes zu verbinden. Darüber hinaus kündigte er an, die Projektierung der geplanten Pipeline Kraft Sibiriens 2 zu starten. Die Leitung soll Gas von den Lagerstätten in Ostsibirien nach China bringen.

Neue Lagerstätte ab 2023

Auch ein Abzweig durch die Mongolei, das Sojus-Wostok-Projekt, ist dabei geplant. Durch die Inbetriebnahme der Lagerstätte Kowykta sei Russland ab 2023 zudem bereit, noch mehr Gas als bisher vereinbart nach China zu liefern, wird Miller zitiert.