Kahlschlag bei Gruner + Jahr »Geo Epoche« soll doch weiterbestehen

»Geo Epoche« könne eine »echte Stärkung für das Angebot sein«, sagte Stephan Schmitter, Chief Content Officer von RTL Deutschland der Mitteilung zufolge. »Der sehr hochwertige, zeitlose Content ist eine ideale Ergänzung zur geplanten, tagesaktuellen Ausrichtung von ›Stern+‹«. Eine treue und zahlungskräftige Zielgruppe biete zudem großes Potenzial für das angestrebte Nutzerwachstum. Die Chefredaktion werde nun in den kommenden Wochen in Abstimmung mit der Geschäftsführung den wirtschaftlichen Rahmen für »Geo Epoche« weiter schärfen, so Schmitter.