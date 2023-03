Geplante Übernahme von Großbank UBS soll bis zu eine Milliarde Dollar geboten haben – Credit Suisse lehnt offenbar ab

Bank of England soll bereits Zustimmung zu Fusion signalisiert haben

Zudem habe die UBS darauf bestanden, dass das Geschäft ungültig werde, sollten ihre Kreditausfallspreads, also die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall, um 100 Basispunkte oder mehr steigen. Da die Situation sich schnell verändere, gebe es keine Garantie, dass die Bedingungen unverändert blieben oder dass eine Einigung erzielt werde, heißt es bei der »Financial Times« weiter.

Die 167 Jahre alte Credit Suisse wehrt sich offenbar heftig gegen diese Übernahme zum Niedrigpreis. Wie die Agentur Bloomberg berichtet , wolle sie das Angebot zurückweisen. Ob sie sich das leisten kann, ist fraglich. Der Kurs der zuletzt in zahlreiche Skandale verwickelten Bank hatte am Freitag erneut nachgegeben. Mit Öffnung der Börsen am Montag droht ein weiterer Ausverkauf. Die Schweizerischen Behörden sollen die UBS daher zuletzt auch zur Übernahme der Credit Suisse gedrängt haben, am Sonntag verhandelten Banken und Politik in Bern gemeinsam über die Rettung.