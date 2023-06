Versorgung in der Fläche gefährdet?

Die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach, so Overwiening, werde in der Apothekerschaft als »Ohrfeige« empfunden. »Es geht um die Zukunft der Apotheken, und damit um die Arzneimittelversorgung in der Fläche, die bedroht ist«, sagte sie. Die könnte laut Branchenangaben in manchen Gegenden des Landes gefährdet sein, falls die Zahl der Apotheken weiter sinkt.

ABDA-Präsidentin Overwiening rechtfertigte die von manchen als zu hoch empfundene Forderung gegenüber dem »Focus« mit Verweis auf Entwicklungen in anderen Bereichen. In den vergangenen 20 Jahren seien etwa die Tariflöhne um 52 Prozent gestiegen, die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen gar um 105 Prozent.