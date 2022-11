Die EU und ihre großen Mitgliedstaaten machen nicht den Eindruck, als hätten sie den Ernst der Lage erkannt. Die offensichtliche Antwort – die Schaffung einer Europäischen Armee inklusive gemeinsamer nuklearer Abschreckung – steht nicht auf der Agenda. Die dringend notwendige Konsolidierung der zersplitterten europäischen Rüstungsindustrie scheitert immer noch an nationalen Egoismen. Dabei geben allein die sechs größten EU-Mitgliedstaaten – Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Niederlande – zusammen rund 200 Milliarden Euro pro Jahr fürs Militär aus. Addiert man noch Großbritannien hinzu, kommt Europa auf 260 Milliarden Dollar. Dennoch können wir nicht selbst für unsere Sicherheit sorgen.

Es ist alles andere als abwegig, dass in zwei Jahren der nächste Nationalpopulist in Washington ins Weiße Haus einzieht. Es ist alles andere als sicher, dass die USA uns weiterhin beistehen. Welche Schlüsse ziehen wir daraus?

Europa ist institutionell zersplittert, nicht nur in militärischen Fragen. In einer Welt, die vom Powerplay weniger Großmächte geprägt ist, müsste die EU so handlungsfähig werden, dass sie in der ersten Reihe mitspielen könnte. Müsste, könnte – Europa verharrt in der Möglichkeitsform. Dabei ist die EU der zweitgrößte wohlhabende Wirtschaftsraum der Welt und die größte Handelsmacht. Wir sind weder klein noch schwach. Daraus erwächst die Verantwortung, bei der Global Governance eine tragende Rolle zu spielen.