Ein schwaches Agrargeschäft verhagelt Bayer die Jahresziele. Für 2023 wird nun nur noch mit einem währungsbereinigtem Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro und einem bereinigtem operativen Gewinn (Ebitda) von 11,3 bis 11,8 Milliarden gerechnet, wie der Agrar- und Pharmakonzern am Montagabend mitteilte. Der Bayer-Konzern reiht sich damit in den Reigen der Chemiekonzerne ein, die in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Jahresziele zusammengestrichen haben.