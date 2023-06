Görtz, Gerry Weber, Hallhuber Warum deutsche Modehändler in die Insolvenz schlittern

Die aktuellen Insolvenzen in der Modebranche deuten laut Experten auf eine tiefgreifende Marktbereinigung hin. Die Düsseldorfer Kette Peek & Cloppenburg (P&C), Hallhuber und Gerry Weber sind in den vergangenen Monaten in die Insolvenz gerutscht, genauso Schuhketten wie Görtz, Salamander und Reno. Der Branchenverband BTE warnt vor weiteren Schieflagen. Jetzt würden schwache und schlecht positionierte Unternehmen ausgesiebt, sagt Jörg Funder, Handelsexperte der Hochschule Worms. An eine Pleitewelle glaubt er nicht, wohl aber an eine Strukturbereinigung. Diese werde übrig bleibenden Firmen sogar guttun, denn der Markt werde von Textilhändlern mit Produkten überschwemmt. »Die Klamottenschränke der meisten Deutschen sind voll.«