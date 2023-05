Die US-Investmentbank Goldman Sachs will eine seit Jahren laufende Klage wegen Sexismus am Arbeitsplatz mit einem millionenschweren Vergleich beilegen. 215 Millionen Dollar (gut 196 Millionen Euro) sollen an rund 2800 Frauen ausgezahlt werden, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in verschiedenen Abteilungen der Bank gearbeitet haben, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Anwälte der Bank sowie der Klägerinnen hervorgeht.