Anleger kaufen derzeit viel Gold. Die Deutschen horten gar eine Rekordmenge von 8918 Tonnen. Mit der hohen Nachfrage steigt auch der Preis für das Edelmetall. Am Freitag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) auf 1411 Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2013. Umgerechnet in Euro wurde der höchste Preis seit April 2013 erreicht.

Viele Anleger, die in Gold investieren, schätzen daran, dass das Edelmetall trotz Preisschwankungen seinen Wert auch in Krisenzeiten nie ganz verliert. Allerdings hat Gold einen großen Nachteil. Es wirft weder Zinsen noch Dividenden ab und hat auf lange Sicht bisher nur halb so viel Rendite gebracht wie Aktien.

Dennoch ist Gold derzeit gefragt. Dafür gibt es drei Gründe: