Elsflether Werft Bund genehmigt Verkauf des "Gorch Fock"-Sanierers

Die insolvente Elsflether Werft, die das Segelschulschiff "Gorch Fock" saniert, darf laut Bundesverteidigungsministerium an die größere Lürssen-Werft verkauft werden. Das sagte ein Ministeriumssprecher.

Als letzter Beteiligter stimmte der Gläubigerausschuss der Elsflether Werft dem Kaufvertrag zu, sagte der Generalbevollmächtigte Tobias Brinkmann. Lürssen übernimmt die 130 Mitarbeiter der Elsflether Werft.

Noch am Nachmittag sollte der teilsanierte Rumpf des Segelschulschiffs von der Fassmer-Werft in Berne über die Weser zur benachbarten Lürssen-Werft geschleppt werden. Fassmer hatte zuletzt als Unterauftragnehmer an der "Gorch Fock" gearbeitet.

Gorch Fock" soll bis 2020 fertig sein

Die Lürssen-Werft baut derzeit nach einem Milliardenauftrag auch neue Korvetten für die Marine. Mit der Übernahme der Elsflether Werft tritt Lürssen in die Verpflichtung ein, der Marine die "Gorch Fock" bis Herbst 2020 generalüberholt zurückzugeben.

Auf dem Dreimastsegler werden Offiziersschüler ausgebildet. Die Kosten der Sanierung sind von geplant zehn Millionen Euro auf 135 Millionen Euro gestiegen, für die der Steuerzahler aufkommen muss.