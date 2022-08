Lebensmittel in zehn Minuten bis an die Haustür geliefert – in einigen deutschen Städten gibt es gleich mehrere Anbieter, die das versprechen. Für die Kunden ist es ein guter Service, für die Firmen dahinter jedoch meistens ein schlechtes Geschäft, bei dem sie sogar draufzahlen. Möglich machen es riesige Investments, hunderte Millionen Euro Wagniskapital.

Zumindest noch, denn einer der großen Anbieter steckt in der Krise: Gorillas geht das Geld aus, und ob Investoren nochmal bereit sind, hunderte Millionen Euro in das Start-up zu stecken, ist alles andere als sicher. Hat nur Gorillas ein Problem oder war es das etwa schon mit dem Traum vom schnellen Lieferservice?

