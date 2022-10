Aus: DER SPIEGEL 42/2022

Der Weltmachtmensch

In zehn Jahren an der Spitze hat Staats- und Parteichef Xi Jinping sich die Volksrepublik untertan gemacht, er ist fast so mächtig wie Mao. Doch das genügt ihm nicht – auch die Welt will er nach seinen Vorstellungen formen. Wer ist der Mann, von dessen Reich Deutschlands Wirtschaftsmodell abhängt?

Lesen Sie unsere Titelgeschichte, weitere Hintergründe und Analysen im digitalen SPIEGEL.